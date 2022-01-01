Adresář Společností
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Platy

Rozsah platů Dolby Laboratories se pohybuje od $87,720 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $537,300 pro Manažer obchodních operací na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dolby Laboratories. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Vědecký výzkumník

Produktový manažer
P3 $208K
P4 $265K
Manažer obchodních operací
$537K

Rozvoj obchodu
$400K
Datový vědec
$299K
Elektrotechnický inženýr
$122K
Finanční analytik
$249K
Hardwarový inženýr
$188K
Lidské zdroje
$87.7K
Informatik (IT)
$250K
Marketing
$292K
Marketingové operace
$381K
Produktový designér
$183K
Projektový manažer
$116K
Prodej
$151K
Obchodní inženýr
$208K
Architekt řešení
$138K
Technický manažer programu
$152K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Dolby Laboratories podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (25.00% ročně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Dolby Laboratories je Manažer obchodních operací at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $537,300. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Dolby Laboratories je $208,158.

Další zdroje