Seznam společností
Docket
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Docket Platy

Platy ve společnosti Docket se pohybují od $29,039 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $69,301 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Docket. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Produktový designér
$29K
Produktový manažer
$39.8K
Softwarový inženýr
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Docket je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $69,301. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Docket je $39,800.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Docket

Související společnosti

  • Uber
  • Databricks
  • Spotify
  • Intuit
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje