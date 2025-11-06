Seznam společností
DNV
DNV Softwarový inženýr Platy v Greater Oslo Region

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Oslo Region ve společnosti DNV činí celkem NOK 676K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DNV. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Celkem za rok
NOK 676K
Pozice
L1
Základní
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti DNV in Greater Oslo Region představuje roční celkovou odměnu NOK 902,220. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DNV pro pozici Softwarový inženýr in Greater Oslo Region je NOK 675,840.

