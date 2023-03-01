Seznam společností
DittoLive Platy

Platy ve společnosti DittoLive se pohybují od $201,000 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $250,245 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DittoLive. Naposledy aktualizováno: 10/19/2025

Produktový manažer
$201K
Softwarový inženýr
$222K
Technický programový manažer
$250K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti DittoLive je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $250,245. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DittoLive je $221,885.

