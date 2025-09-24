Seznam společností
Direct Line Group
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

Direct Line Group Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti Direct Line Group činí celkem £52.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Direct Line Group. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Direct Line Group
DevOps Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£52.8K
Pozice
B3
Základní
£52.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Direct Line Group?

£121K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Direct Line Group in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £72,665. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Direct Line Group for the Softwarový inženýr role in United Kingdom is £52,752.

Doporučené pozice

Další zdroje