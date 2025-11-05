Seznam společností
Dimensional Fund Advisors
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Austin Area ve společnosti Dimensional Fund Advisors činí celkem $151K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dimensional Fund Advisors. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Celkem za rok
$151K
Pozice
Senior
Základní
$132K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area představuje roční celkovou odměnu $155,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dimensional Fund Advisors pro pozici Softwarový inženýr in Greater Austin Area je $102,500.

