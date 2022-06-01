Seznam společností
DigitalOnUs Platy

Platy ve společnosti DigitalOnUs se pohybují od $58,729 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $80,400 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DigitalOnUs. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Softwarový inženýr
Median $58.7K
Architekt řešení
$80.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti DigitalOnUs je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $80,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DigitalOnUs je $69,564.

Další zdroje

