Digit Insurance
Digit Insurance Platy

Platy ve společnosti Digit Insurance se pohybují od $7,225 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $18,426 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Digit Insurance. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Datový analytik
Median $18.4K
Softwarový inženýr
$7.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Digit Insurance je Datový analytik s roční celkovou odměnou $18,426. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Digit Insurance je $12,825.

Další zdroje

