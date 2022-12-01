Seznam společností
Dexterity
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Dexterity Platy

Platy ve společnosti Dexterity se pohybují od $140,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $155,775 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dexterity. Naposledy aktualizováno: 10/11/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $140K
Hardwarový inženýr
$156K
Marketing
$141K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Dexterity podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Dexterity est Hardwarový inženýr at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $155,775. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dexterity est de $140,700.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Dexterity

Související společnosti

  • Netflix
  • Airbnb
  • Square
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje