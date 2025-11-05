Seznam společností
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Softwarový inženýr Platy v Spain

Kompenzace Softwarový inženýr in Spain ve společnosti Deutsche Telekom se pohybuje od €36.3K year do €80.3K. Mediánový yearní kompenzační balíček in Spain činí celkem €58.6K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Deutsche Telekom?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Deutsche Telekom in Spain představuje roční celkovou odměnu €80,288. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Deutsche Telekom pro pozici Softwarový inženýr in Spain je €58,633.

Doporučené pozice

