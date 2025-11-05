Seznam společností
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Softwarový inženýr Platy v Hungary

Kompenzace Softwarový inženýr in Hungary ve společnosti Deutsche Telekom se pohybuje od HUF 12.92M year pro Software Engineer do HUF 19.62M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Hungary činí celkem HUF 12.42M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deutsche Telekom. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Přidat komp.Porovnat úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Jaké jsou kariérní úrovně u Deutsche Telekom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Deutsche Telekom in Hungary představuje roční celkovou odměnu HUF 22,558,597. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Deutsche Telekom pro pozici Softwarový inženýr in Hungary je HUF 12,809,942.

