Kompenzace Softwarový inženýr in Greece ve společnosti Deutsche Telekom se pohybuje od €35.6K year pro Software Engineer do €26.2K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greece činí celkem €29.2K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deutsche Telekom. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
