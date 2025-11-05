Kompenzace Softwarový inženýr in Germany ve společnosti Deutsche Telekom se pohybuje od €41.1K year pro Junior Software Engineer do €131K year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Germany činí celkem €66.5K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deutsche Telekom. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
