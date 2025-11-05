Kompenzace Softwarový inženýr in Budapest Metropolitan Area ve společnosti Deutsche Telekom se pohybuje od HUF 12.62M year pro Software Engineer do HUF 19.62M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Budapest Metropolitan Area činí celkem HUF 12.42M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deutsche Telekom. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
