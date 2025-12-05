Seznam společností
Průměrná celková kompenzace UX výzkumník in United States ve společnosti Descript se pohybuje od $167K do $233K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Descript. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

$180K - $210K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$167K$180K$210K$233K
Jaké jsou kariérní úrovně u Descript?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti Descript in United States představuje roční celkovou odměnu $233,240. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Descript pro pozici UX výzkumník in United States je $166,600.

