Seznam společností
DEPT
DEPT Projektový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in Canada ve společnosti DEPT se pohybuje od CA$60.9K do CA$88.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DEPT. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$50.6K - $57.7K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$44.1K$50.6K$57.7K$64.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u DEPT?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti DEPT in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$88,680. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DEPT pro pozici Projektový manažer in Canada je CA$60,874.

