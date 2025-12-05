Seznam společností
DEPT
DEPT Produktový designér Platy

Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$106K - $123K
Switzerland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$97.7K$106K$123K$137K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u DEPT?

Zahrnuté pozice

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti DEPT in Switzerland představuje roční celkovou odměnu CHF 110,957. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DEPT pro pozici Produktový designér in Switzerland je CHF 79,255.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro DEPT

