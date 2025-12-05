Seznam společností
Depop
Depop Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in United Kingdom ve společnosti Depop se pohybuje od £51.5K do £73.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Depop. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Depop?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Depop in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £73,252. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Depop pro pozici Produktový designér in United Kingdom je £51,525.

