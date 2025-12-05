Seznam společností
Depop
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Depop Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in United Kingdom ve společnosti Depop se pohybuje od £93.4K do £127K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Depop. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$135K - $163K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$126K$135K$163K$172K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Datový analytik příspěvků v Depop k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Depop?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Depop in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £127,486. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Depop pro pozici Datový analytik in United Kingdom je £93,416.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Depop

Související společnosti

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.