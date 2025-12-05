Seznam společností
DePaul University
DePaul University Technický redaktor Platy

Průměrná celková kompenzace Technický redaktor in United States ve společnosti DePaul University se pohybuje od $50.4K do $70.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DePaul University. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$54K - $63.6K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$50.4K$54K$63.6K$70.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u DePaul University?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický redaktor ve společnosti DePaul University in United States představuje roční celkovou odměnu $70,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DePaul University pro pozici Technický redaktor in United States je $50,400.

