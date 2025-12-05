Seznam společností
DePaul University
Průměrná celková kompenzace Účetní in United States ve společnosti DePaul University se pohybuje od $39.8K do $57.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DePaul University. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$45.7K - $52K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$39.8K$45.7K$52K$57.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u DePaul University?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Účetní ve společnosti DePaul University in United States představuje roční celkovou odměnu $57,923. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DePaul University pro pozici Účetní in United States je $39,760.

