Department of Veterans Affairs
Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Department of Veterans Affairs se pohybuje od $97.8K do $137K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Department of Veterans Affairs. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

$106K - $123K
United States
$97.8K$106K$123K$137K
Jaké jsou kariérní úrovně u Department of Veterans Affairs?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Department of Veterans Affairs in United States představuje roční celkovou odměnu $136,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Department of Veterans Affairs pro pozici Technický programový manažer in United States je $97,750.

