Department of Veterans Affairs
Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Department of Veterans Affairs se pohybuje od $133K do $181K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Department of Veterans Affairs. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

$142K - $172K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$133K$142K$172K$181K
Jaké jsou kariérní úrovně u Department of Veterans Affairs?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Department of Veterans Affairs in United States představuje roční celkovou odměnu $180,881. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Department of Veterans Affairs pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $132,542.

