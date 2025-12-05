Seznam společností
Dentsu
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Technický programový manažer

  • Všechny platy Technický programový manažer

Dentsu Technický programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Dentsu se pohybuje od $102K do $145K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dentsu. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$115K - $131K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$102K$115K$131K$145K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Technický programový manažer příspěvků v Dentsu k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Dentsu?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Technický programový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Dentsu in United States představuje roční celkovou odměnu $144,550. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dentsu pro pozici Technický programový manažer in United States je $101,675.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Dentsu

Související společnosti

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.