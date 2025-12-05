Seznam společností
Dentsu
Dentsu Architekt řešení Platy

Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$112K - $136K
Germany
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$104K$112K$136K$145K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Dentsu?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Dentsu in United States představuje roční celkovou odměnu €125,419. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dentsu pro pozici Architekt řešení in United States je €89,740.

Doporučené pozice

