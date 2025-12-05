Seznam společností
Dentsu
  • Platy
  • Obchodní rozvoj

  • Všechny platy Obchodní rozvoj

Dentsu Obchodní rozvoj Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní rozvoj in Russia ve společnosti Dentsu se pohybuje od RUB 3.51M do RUB 4.92M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dentsu. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$49.6K - $57.7K
Russia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Dentsu?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Dentsu in Russia představuje roční celkovou odměnu RUB 4,920,539. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dentsu pro pozici Obchodní rozvoj in Russia je RUB 3,514,671.

Další zdroje

