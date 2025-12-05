Seznam společností
Dentsu
Dentsu Obchodní analytik Platy

Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti Dentsu činí $67.5K year pro L1. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $85K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dentsu. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$67.5K
$67.5K
$0
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Dentsu?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Dentsu in United States představuje roční celkovou odměnu $130,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dentsu pro pozici Obchodní analytik in United States je $85,000.

