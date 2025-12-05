Seznam společností
Dentsu
Dentsu Účetní Platy

Průměrná celková kompenzace Účetní in Japan ve společnosti Dentsu se pohybuje od ¥9.67M do ¥13.2M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dentsu. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$69.5K - $84K
Japan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$64.9K$69.5K$84K$88.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Dentsu?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Účetní ve společnosti Dentsu in Japan představuje roční celkovou odměnu ¥13,197,394. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dentsu pro pozici Účetní in Japan je ¥9,670,504.

