Dentsu Aegis Network
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Dentsu Aegis Network Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti Dentsu Aegis Network se pohybuje od $69.7K do $99.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dentsu Aegis Network. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$79.9K - $93.5K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$69.7K$79.9K$93.5K$99.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Dentsu Aegis Network?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Dentsu Aegis Network in United States představuje roční celkovou odměnu $99,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dentsu Aegis Network pro pozici Datový analytik in United States je $69,700.

