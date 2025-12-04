Seznam společností
Dentons
Dentons Právní oddělení Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dentons. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$128K - $154K
Singapore
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$119K$128K$154K$163K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Dentons?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Právní oddělení ve společnosti Dentons in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 210,054. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dentons pro pozici Právní oddělení in Singapore je SGD 153,919.

