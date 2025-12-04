Seznam společností
Denodo
Denodo Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in United States ve společnosti Denodo se pohybuje od $120K do $168K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Denodo. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$131K - $158K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$120K$131K$158K$168K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Denodo?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Denodo in United States představuje roční celkovou odměnu $168,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Denodo pro pozici Marketing in United States je $120,350.

Další zdroje

