DeNA
DeNA Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in Japan ve společnosti DeNA se pohybuje od ¥8.69M do ¥11.86M year.

Průměrná celková kompenzace

$62.5K - $75.5K
Japan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u DeNA?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti DeNA in Japan představuje roční celkovou odměnu ¥11,857,795. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DeNA pro pozici Datový analytik in Japan je ¥8,688,901.

Další zdroje

