Adresář Společností
DemandScience
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

DemandScience Platy

Rozsah platů DemandScience se pohybuje od $86,209 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $180,196 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DemandScience. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $108K
Produktový manažer
$86.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$180K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην DemandScience είναι ο Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $180,196. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην DemandScience είναι $107,909.

Doporučené práce

    Pro DemandScience nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Tesla
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Spotify
  • Roblox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje