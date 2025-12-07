Seznam společností
Delphia
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

Delphia Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Canada ve společnosti Delphia se pohybuje od CA$190K do CA$270K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Delphia. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$158K - $185K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$138K$158K$185K$197K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Produktový designér příspěvků v Delphia k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Delphia?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Delphia in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$270,467. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Delphia pro pozici Produktový designér in Canada je CA$189,558.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Delphia

Související společnosti

  • Microsoft
  • Facebook
  • Roblox
  • Snap
  • Google
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/delphia/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.