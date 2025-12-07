Seznam společností
Delphai
Delphai Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Germany ve společnosti Delphai se pohybuje od €43.3K do €60.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Delphai. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$53.5K - $63K
Germany
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$49.9K$53.5K$63K$69.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Delphai?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Delphai in Germany představuje roční celkovou odměnu €60,343. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Delphai pro pozici Softwarový inženýr in Germany je €43,323.

Další zdroje

