Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Deloitte se pohybuje od ₹923K year pro L1 do ₹2.64M year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹1.7M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deloitte. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
₹923K
₹868K
₹0
₹54.9K
L2
₹1.62M
₹1.52M
₹0
₹103K
L3
₹2.64M
₹2.54M
₹0
₹97.3K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Deloitte podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)