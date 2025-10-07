Seznam společností
Deloitte
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Backend softwarový inženýr

  • Greater Bengaluru

Deloitte Backend softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace Backend softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Deloitte se pohybuje od ₹953K year pro L1 do ₹1.53M year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹1.4M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deloitte. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
Analyst(Začátečnická úroveň)
₹952K
₹929K
₹0
₹23.6K
L2
Consultant
₹1.81M
₹1.71M
₹0
₹91.7K
L3
Senior Consultant
₹1.53M
₹1.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Deloitte podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Deloitte in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹2,355,027. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Deloitte pro pozici Backend softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹1,269,909.

Další zdroje