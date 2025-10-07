Kompenzace Tax Accountant in United States ve společnosti Deloitte se pohybuje od $79.9K year pro L1 do $125K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $87.4K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deloitte. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
$79.9K
$79.3K
$0
$590
L2
$84.5K
$83.9K
$0
$636
L3
$113K
$112K
$0
$1.7K
L4
$136K
$132K
$0
$3.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Deloitte podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)