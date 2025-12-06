Seznam společností
Dell Technologies
Dell Technologies Rizikový kapitalista Platy

Průměrná celková kompenzace Rizikový kapitalista in United States ve společnosti Dell Technologies se pohybuje od $119K do $167K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$129K - $150K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$119K$129K$150K$167K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Zahrnuté pozice

Ředitel

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rizikový kapitalista ve společnosti Dell Technologies in United States představuje roční celkovou odměnu $166,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dell Technologies pro pozici Rizikový kapitalista in United States je $119,000.

Další zdroje

