Dell Technologies
Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Dell Technologies se pohybuje od $114K year pro L5 do $360K year pro L11. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $155K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
L5(Začátečnická úroveň)
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
L6
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
L7
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
L8
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Systémový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Dell Technologies in United States představuje roční celkovou odměnu $386,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dell Technologies pro pozici Softwarový inženýr in United States je $151,500.

Další zdroje

