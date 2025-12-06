Kompenzace Prodej in United States ve společnosti Dell Technologies se pohybuje od $106K year pro L5 do $258K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $72K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
$69.8K
$67.8K
$0
$2K
L6
$150K
$142K
$5K
$3.2K
L7
$158K
$145K
$7.2K
$5.8K
L8
$252K
$177K
$10K
$64.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)
