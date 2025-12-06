Seznam společností
Dell Technologies
Dell Technologies Prompt inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Prompt inženýr in Italy ve společnosti Dell Technologies se pohybuje od €40.9K do €59.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$54K - $61.6K
Italy
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$47.1K$54K$61.6K$68.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prompt inženýr ve společnosti Dell Technologies in Italy představuje roční celkovou odměnu €59,522. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dell Technologies pro pozici Prompt inženýr in Italy je €40,858.

