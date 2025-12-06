Kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Dell Technologies se pohybuje od $98.5K year pro L6 do $225K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $195K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$98.5K
$94K
$0
$4.5K
Senior Mechanical Engineer
$117K
$117K
$0
$0
Principal Engineer
$187K
$161K
$10K
$16K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.