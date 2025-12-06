Seznam společností
Dell Technologies
  • Platy
  • Manažerský konzultant

  • Všechny platy Manažerský konzultant

Dell Technologies Manažerský konzultant Platy

Kompenzace Manažerský konzultant in Ireland ve společnosti Dell Technologies činí €118K year pro L9. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$110K - $129K
Ireland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$102K$110K$129K$142K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti Dell Technologies in Ireland představuje roční celkovou odměnu €123,567. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dell Technologies pro pozici Manažerský konzultant in Ireland je €88,715.

Další zdroje

