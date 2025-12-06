Seznam společností
Dell Technologies
  • Platy
  • Průmyslový designér

  • Všechny platy Průmyslový designér

Dell Technologies Průmyslový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Průmyslový designér in Singapore ve společnosti Dell Technologies se pohybuje od SGD 43.4K do SGD 60.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$36.4K - $42.3K
Singapore
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Průmyslový designér ve společnosti Dell Technologies in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 60,774. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dell Technologies pro pozici Průmyslový designér in Singapore je SGD 43,410.

Další zdroje

