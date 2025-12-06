Seznam společností
Delaware State Jobs
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Delaware State Jobs Administrativní asistent Platy

Průměrná celková kompenzace Administrativní asistent in United States ve společnosti Delaware State Jobs se pohybuje od $26.2K do $38.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Delaware State Jobs. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$29.8K - $34.6K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Delaware State Jobs?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti Delaware State Jobs in United States představuje roční celkovou odměnu $38,080. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Delaware State Jobs pro pozici Administrativní asistent in United States je $26,240.

Další zdroje

