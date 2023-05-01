Adresář Společností
Dejero
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Dejero Platy

Rozsah platů Dejero se pohybuje od $80,249 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $106,300 pro Technical Account Manager na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dejero. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Projektový manažer
$88.8K
Softwarový inženýr
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Dejero에서 보고된 최고 급여 직무는 Technical Account Manager at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $106,300입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Dejero에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $88,819입니다.

Doporučené práce

    Pro Dejero nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Roblox
  • PayPal
  • Intuit
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje