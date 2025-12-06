Seznam společností
DeHaat
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

DeHaat Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in India ve společnosti DeHaat se pohybuje od ₹3.02M do ₹4.29M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DeHaat. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$39.1K - $46.3K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Produktový designér příspěvků v DeHaat k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u DeHaat?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti DeHaat in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,291,580. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DeHaat pro pozici Produktový designér in India je ₹3,022,765.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro DeHaat

Související společnosti

  • Uber
  • Dropbox
  • PayPal
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dehaat/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.