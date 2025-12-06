Seznam společností
Deerfield
Deerfield Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti Deerfield se pohybuje od $56.1K do $78.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Deerfield. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$60.7K - $70.6K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$56.1K$60.7K$70.6K$78.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Deerfield?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Deerfield in United States představuje roční celkovou odměnu $78,540. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Deerfield pro pozici Datový analytik in United States je $56,100.

