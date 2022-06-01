Adresář Společností
Deepgram
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Deepgram Platy

Rozsah platů Deepgram se pohybuje od $139,300 v celkové kompenzaci ročně pro Architekt řešení na spodním konci do $172,480 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Deepgram. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Lidské zdroje
$143K
Marketing
$155K
Produktový manažer
$166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Softwarový inženýr
$172K
Architekt řešení
$139K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Deepgram je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $172,480. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Deepgram je $154,770.

Doporučené práce

    Pro Deepgram nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Spotify
  • Facebook
  • Roblox
  • Lyft
  • Tesla
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje